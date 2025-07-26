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«Бавария» продаст защитника Азну «Эвертону» за 9+3 млн евро

Клубы достигли договоренности о трансфере 19-летнего левого защитника, сообщает Фабрицио Романо.

Источник: Спортс"

«Ириски» заплатят за игрока 9 миллионов евро, еще 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Сам футболист дал согласие на переход в «Эвертон» и пройдет медосмотр в ближайшее время.

С февраля этого года марокканец выступал за «Вальядолид» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.

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