«Бавария» продаст защитника Азну «Эвертону» за 9+3 млн евро

«Ириски» заплатят за игрока 9 миллионов евро, еще 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Сам футболист дал согласие на переход в «Эвертон» и пройдет медосмотр в ближайшее время.
С февраля этого года марокканец выступал за «Вальядолид» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
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