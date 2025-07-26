Лапочкин о локте Батракова перед голом «Краснодару»: «Откровенная отмашка. Это не просто фол, а еще и вторая желтая карточка»

"На 80-й минуте игры в Краснодаре мы видим, что при фланговой подаче в штрафную Алексей Батраков перед тем, как пробить по мячу головой, бьет локтем в лицо защитника хозяев. Откровенная отмашка, после которой через 5 секунд забит гол.