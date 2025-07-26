Лапочкин о локте Батракова перед голом «Краснодару»: «Откровенная отмашка. Это не просто фол, а еще и вторая желтая карточка»

На 80-й минуте встречи полузащитник гостей Алексей Батраков локтем задел лицо защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса в верховой борьбе. Вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил удар Батракова, но Алексей успешно сыграл на добивании, поразив ворота соперника.
Главный арбитр матча Кирилл Левников засчитал гол. ВАР-ассистенты не позвали судью изучить повтор.
"На 80-й минуте игры в Краснодаре мы видим, что при фланговой подаче в штрафную Алексей Батраков перед тем, как пробить по мячу головой, бьет локтем в лицо защитника хозяев. Откровенная отмашка, после которой через 5 секунд забит гол.
Главному судье Кириллу Левникову могло быть невидно, так как дальняя рука от него. Но на некоторых видеоповторах мы видим детали. Арбитры в ВАР-центре должны были оценить это единоборство как фол и пригласить Левникова к монитору.
Самое интересное, что это не просто фол, а еще и желтая карточка, которая бы стала второй в матче для молодого полузащитника «Локомотива», — сказал бывший арбитр ФИФА.