Агент Артиги: «Зимой Франк может возглавить клуб РПЛ, который будет бороться за чемпионство. С хорошо поставленной игрой, без “пум‑пум‑бам‑бам”

— Сложно говорить о будущем, футбол — такой непредсказуемый вид спорта, что за неделю все может поменяться. Возможно, Артига вернется в РПЛ уже зимой, это будет зависеть от выступления его команды в Лиге чемпионов CAF, в первую очередь он сосредоточен на этом и на том, чтобы делать команду чемпионом. После работы Артиги в «Химках» все футболисты ушли на повышение. Это говорит о том, что тренер проделал сумасшедшую работу. Игра команде была поставлена.