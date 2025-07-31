Дочь Каррагера сыграет Китнисс Эвердин в театральной постановке «Голодных игр»

Сценарий для спектакля «Голодные игры на сцене» написал лауреат премии Лоренса Оливье ирландский драматург Конор МакФерсон. Премьера запланирована на 20 октября.
Миа Каррагер — профессиональная актриса, ранее снявшаяся в фильме «Одна ночь в Стамбуле» и сериале «Сбор».
Дочm Каррагера окончила Школу исполнительских искусств Тринг-Парк в 2022 году и изучала актерское мастерство в Институте театра и кино Ли Страсберга.
Изображение: x.com/THGonStage.
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