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Дочь Каррагера сыграет Китнисс Эвердин в театральной постановке «Голодных игр»

21-летняя Миа, дочь бывшего защитника «Ливерпуля» и сборной Англии, воплотит Китнисс Эвердин — центрального персонажа книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры». В серии фильмов по романам эту роль сыграла актриса Дженнифер Лоуренс.

Источник: Спортс"

Сценарий для спектакля «Голодные игры на сцене» написал лауреат премии Лоренса Оливье ирландский драматург Конор МакФерсон. Премьера запланирована на 20 октября.

Миа Каррагер — профессиональная актриса, ранее снявшаяся в фильме «Одна ночь в Стамбуле» и сериале «Сбор».

Дочm Каррагера окончила Школу исполнительских искусств Тринг-Парк в 2022 году и изучала актерское мастерство в Институте театра и кино Ли Страсберга.

Изображение: x.com/THGonStage.

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