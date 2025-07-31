Эффенберг о «Баварии» в ЛЧ: «Не считаю их фаворитами. Кейн и Нойер уйдут в 2026-м, вероятно — придется строить новую иерархию»

Интересно, что будет происходить в Мюнхене в ближайшие пару лет. Что будет с Кейном? Вероятно, он покинет команду в 2026 году. Нойер тоже уйдет. Придется строить новую иерархию«, — сказал бывший полузащитник “Баварии” в интервью Kicker.
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