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Шнякин про пинок под зад Баринова: «Слава богу, Глебов не упал — затроллили бы»

ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:1) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Источник: Спортс"

В конце первого тайма капитан железнодорожников подошел к Кириллу Глебову и в шутку пнул шипами под зад 19-летнего полузащитника. Судья Рафаэль Шафеев никак не наказал Дмитрия Баринова.

"Скотство! Зверство! Да что этот ветеран-грубиян Баринов позволяет себе в игре с талантливым мальчишкой! ??

Забавляет легкий позыв Глебова к симуляции :) Слава богу, Кирилл не упал. Затроллили бы.

PS. Осторожно, в комментах может встретиться перепись душнил«, — написал комментатор “Матч ТВ” Шнякин.

Экс-арбитр Лапочкин о пинке под зад Глебову от Баринова: «Не самая удачная шутка. Могла быть желтая теоретически, но футболист сделал все грамотно и никто не заметил».