Шнякин про пинок под зад Баринова: «Слава богу, Глебов не упал — затроллили бы»

В конце первого тайма капитан железнодорожников подошел к Кириллу Глебову и в шутку пнул шипами под зад 19-летнего полузащитника. Судья Рафаэль Шафеев никак не наказал Дмитрия Баринова.
"Скотство! Зверство! Да что этот ветеран-грубиян Баринов позволяет себе в игре с талантливым мальчишкой! ??
Забавляет легкий позыв Глебова к симуляции :) Слава богу, Кирилл не упал. Затроллили бы.
PS. Осторожно, в комментах может встретиться перепись душнил«, — написал комментатор “Матч ТВ” Шнякин.
Экс-арбитр Лапочкин о пинке под зад Глебову от Баринова: «Не самая удачная шутка. Могла быть желтая теоретически, но футболист сделал все грамотно и никто не заметил».