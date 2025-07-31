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Дэвид о «Золотом мяче»: «Хочу стать одним из величайших бомбардиров мира. Я выбрал “Ювентус”, потому что у него большие амбиции»

Этим летом 25-летний нападающий присоединился к «Ювентусу».

Источник: Спортс"

«Я и “Золотой мяч”? Я выбрал этот клуб, потому что у него большие амбиции, и я хочу работать на команду.

Я хочу стать одним из величайших бомбардиров мира.

Я знаю, чего требует команда, и готов соответствовать требованиям", — заявил Дэвид.

Джонатан Дэвид: «Смотрел на “Юве” в детстве и думал, что это один из 10 крупнейших клубов мира».

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