Дэвид о «Золотом мяче»: «Хочу стать одним из величайших бомбардиров мира. Я выбрал “Ювентус”, потому что у него большие амбиции»

«Я и “Золотой мяч”? Я выбрал этот клуб, потому что у него большие амбиции, и я хочу работать на команду.
Я хочу стать одним из величайших бомбардиров мира.
Я знаю, чего требует команда, и готов соответствовать требованиям", — заявил Дэвид.
Джонатан Дэвид: «Смотрел на “Юве” в детстве и думал, что это один из 10 крупнейших клубов мира».
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