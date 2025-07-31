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Дивеев об амбициях: «Мечтаю играть в “Реале”, хочу сыграть на чемпионате мира. Для этого нужно работать, и не совершать глупых ошибок, как раньше»

— Ты много говоришь о желании стать чемпионом с ЦСКА. За счет чего вы можете это сделать?

Источник: Спортс"

— Скажу только за себя. Это мой шестой год в ЦСКА. За это время я допустил много ошибок в плане того, как начать сезон. Сейчас понимаю: мы должны обыгрывать команды из нижней части таблицы. А не мучиться с ними, как это было два-три года назад. Передаю этот небольшой опыт молодым — Кисляку, Глебову.

Здесь нужно играть спокойно и никуда не торопиться. 90 минут — очень много. А мы часто хотели все и сразу: забить — и пошло. Но к нам тоже приезжают, чтобы победить. Чемпионство завоевывается с командами из нижней части таблицы.

— Представим, что ты стал чемпионом. Что дальше?

— Амбиции у меня, конечно, есть. Мечта — играть в «Реале», ха-ха. А вообще хочу сыграть на чемпионате мира. Для этого нужно работать, играть и не совершать глупых ошибок, как это было раньше, — сказал защитник ЦСКА.