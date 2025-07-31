Дивеев об амбициях: «Мечтаю играть в “Реале”, хочу сыграть на чемпионате мира. Для этого нужно работать, и не совершать глупых ошибок, как раньше»

— Скажу только за себя. Это мой шестой год в ЦСКА. За это время я допустил много ошибок в плане того, как начать сезон. Сейчас понимаю: мы должны обыгрывать команды из нижней части таблицы. А не мучиться с ними, как это было два-три года назад. Передаю этот небольшой опыт молодым — Кисляку, Глебову.