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Юран планирует сделать россиянина капитаном «Серик Беледиеспор»: «Гоцук выходил с капитанской повязкой — в Турции нормально, когда иностранцы капитаны»

Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Юран.

Источник: Спортс"

— Планируете ли вы сделать капитаном российского футболиста? Или оставите турецкого игрока?

— Есть в планах, что капитаном будет россиянин.

Уже в контрольных матчах Кирилл Гоцук выходил с капитанской повязкой, ведь команда поменялась сильно со Второй лиги.

Я смотрю, что здесь нормально, когда иностранцы капитаны. Играли на сборах, наблюдал, что ничего такого в этом нет.

Понятно, что вице-капитаном будет турецкий футболист, а также вице-капитаном португалец, — сказал главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран.