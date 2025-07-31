Юран планирует сделать россиянина капитаном «Серик Беледиеспор»: «Гоцук выходил с капитанской повязкой — в Турции нормально, когда иностранцы капитаны»

— Планируете ли вы сделать капитаном российского футболиста? Или оставите турецкого игрока?
— Есть в планах, что капитаном будет россиянин.
Уже в контрольных матчах Кирилл Гоцук выходил с капитанской повязкой, ведь команда поменялась сильно со Второй лиги.
Я смотрю, что здесь нормально, когда иностранцы капитаны. Играли на сборах, наблюдал, что ничего такого в этом нет.
Понятно, что вице-капитаном будет турецкий футболист, а также вице-капитаном португалец, — сказал главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран.