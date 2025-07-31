«Это футболист в расцвете сил, чемпион мира, один из важных футболистов сборной, имеющий тесную связь с нашим лучшим игроком как на поле, так и за его пределами», — сказал главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано.
Маскерано про де Поля в «Интер Майами»: «У него есть тесная связь с нашими лучшим игроком как на поле, так и за его пределами. Это один из важных футболистов сборной Аргентины»
Аргентинский полузащитник, перешедший в «Интер Майами» из «Атлетико», дебютировал за американскую команду в матче группового этапа Кубка лиг против «Атласа» (2:1).