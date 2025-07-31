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«Кристал Пэлас» предложил 32 млн евро за Биссека. «Интер» оценивает защитника в 40 млн

Итальянский клуб оценивает 24-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.

Источник: Спортс"

Интерес к немецкому футболисту проявляет «Кристал Пэлас», который предложил за него 32 миллиона евро. Отмечается, что «Интер» хочет получить больше.

В прошлом сезоне Янн Биссек провел 27 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

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