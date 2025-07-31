Гафин о лимите в РПЛ: «Хотелось бы качественный критерий, но это нереалистично. Сложно привозить футболистов уровня только национальных сборных»

— Вы присутствовали на тайной встрече с президентом РФС Александром Дюковым, на которой в числе прочих зашла речь и о лимите. Насколько на ваш взгляд, возможно, чтобы у лимита в РПЛ появился качественный критерий — то есть, чтобы не завозили в лигу сброда?