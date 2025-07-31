Гафин о лимите в РПЛ: «Хотелось бы качественный критерий, но это нереалистично. Сложно привозить футболистов уровня только национальных сборных»

— Вы присутствовали на тайной встрече с президентом РФС Александром Дюковым, на которой в числе прочих зашла речь и о лимите. Насколько на ваш взгляд, возможно, чтобы у лимита в РПЛ появился качественный критерий — то есть, чтобы не завозили в лигу сброда?
— Качественный критерий — это хорошо. Но вопрос, насколько это выполнимо.
Могу ошибаться, но качественный критерий есть в АПЛ, наиболее платежеспособной лиге мира.
Если мы принимаем за качественный критерий статус игрока сборной — для большинства российских клубов, которые ограничены как бюджетом, так и уровнем привлекательности лиги — с учетом имеющихся ограничений, сложно будет привозить футболистов уровня только национальных сборных.
Поэтому отвечу так: хотелось бы качественный критерий, но на сегодняшний день это, на мой взгляд, нереалистично, — сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.