Экс-защитник «Ман Сити» Хендри получил 12 месяцев общественных работ за преследование бывшей партнерши. Он писал ей с нескольких адресов, звонил, скрывая номер, и приходил под дом

Хендри обвинялся в том, что преследовал бывшую партнершу более шести недель после окончания их отношений. Он отправлял ей сообщения с нескольких электронных адресов, звонил с использованием функции скрытия номера после того, как она его заблокировала.
Когда его звонки оставались без ответа, экс-футболист прибегал к другим способам, включая направление десятков электронных писем и сообщений в LinkedIn.
Хендри, как утверждается, несколько раз появлялся у дома женщины с подарками и цветами, несмотря на то, что она ясно дала понять, что не хочет никаких контактов.
Пострадавшая сообщила о действиях Колина в полицию, отметив, что ощущала подавленность и тревожность из-за его поведения и не могла выйти из дома, опасаясь его неожиданных визитов.
Полиция Ланкашира предупредила Хендри и потребовала прекратить все нежелательные контакты с бывшей партнершей. Он признал свои действия, но отрицал, что это было преследованием, утверждая, что не получал письменного предупреждения от полиции.
Хендри продолжал связываться с женщиной, несмотря на предупреждение. Он заявлял, что беспокоился о бывшей партнерше и ее собаке.
В конечном счете полиция совместно с Королевской прокурорской службой доказала, что его поведение является преследованием.
«Он игнорировал ее желания и нарушал установленные ею границы, используя разные платформы для связи. Поведение Хендри было пугающим и настойчивым, причиняя жертве сильный стресс, но, несмотря на это, он изначально отказывался признавать, что это было преследованием. Этот исход ясно показывает, что Королевская прокурорская служба без колебаний будет преследовать виновных в харассменте — как личном, так и в сети», — отметили в прокуратуре.