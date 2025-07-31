Винисиус Жуниор: «Игра за самый большой клуб мира и сборную по-прежнему кажется мечтой. Знаю, что мой путь вдохновляет других, особенно детей, которые родом оттуда, откуда и я»

"Игра на таком уровне за самый большой клуб мира и за мою сборную по-прежнему кажется мечтой. Я знаю, что мой путь вдохновляет других, особенно детей, которые родом оттуда, откуда и я. И осознание того, что моя история может побудить кого-то идти за своей мечтой, очень много значит для меня.