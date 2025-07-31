Представлять свою команду, свою страну и свою семью на самых крупных аренах — это то, что я никогда не буду воспринимать как должное«, — сказал вингер “Реала” и сборной Бразилии.
Винисиус Жуниор: «Игра за самый большой клуб мира и сборную по-прежнему кажется мечтой. Знаю, что мой путь вдохновляет других, особенно детей, которые родом оттуда, откуда и я»
"Игра на таком уровне за самый большой клуб мира и за мою сборную по-прежнему кажется мечтой. Я знаю, что мой путь вдохновляет других, особенно детей, которые родом оттуда, откуда и я. И осознание того, что моя история может побудить кого-то идти за своей мечтой, очень много значит для меня.