Тренер России U16 о женском футболе: «Здесь есть борьба, столкновения, как в гимнастике или фигурном катании. Мальчики по природе сильнее, зато девочки превосходят по самоотдаче и дисциплине»

— Он такой же, как и любой другой спорт: здесь есть борьба, столкновения, как в гимнастике или фигурном катании. Футбол одинаков для всех, разница лишь в физической силе — мальчики по природе сильнее. Зато девочки превосходят по самоотдаче и дисциплине. Многие тренеры отмечают, что именно эти качества у них ярче выражены. Во многих странах мальчики и девочки тренируются вместе до 12 лет, у нас же пока с этим сложно.