«Тоттенхэм» близок к аренде Пальиньи из «Баварии». Осталось уладить детали

Клубы почти достигли договоренности относительно аренды полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сторонам осталось согласовать последние детали.
В прошлом сезоне Бундеслиги Пальинья провел 17 матчей. Подробную статистику 30-летнего португальца можно найти здесь.
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