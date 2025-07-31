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«Тоттенхэм» близок к аренде Пальиньи из «Баварии». Осталось уладить детали

Клубы почти достигли договоренности относительно аренды полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сторонам осталось согласовать последние детали.

Источник: Спортс"

Клубы почти достигли договоренности относительно аренды полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сторонам осталось согласовать последние детали.

В прошлом сезоне Бундеслиги Пальинья провел 17 матчей. Подробную статистику 30-летнего португальца можно найти здесь.

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