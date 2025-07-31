Сауль о расходах «Атлетико»: «200 млн евро в прошлом сезоне, 200 млн — в этом. Оправданий все меньше, они должны бороться за все трофеи»

Прошлый сезон был не так плох, как некоторые пытаются показать. Команда была близка к победе, но не победила.
Пока слова Симеоне находят отклик у игроков, они еще долго будут идти вместе«, — сказал бывший полузащитник “Атлетико”.
"Оправданий остается все меньше и меньше. В прошлом сезоне они потратили 200 млн евро, в этом — еще 200 млн. Ситуация изменилась. Они уже тратят столько же, сколько другие клубы, и поэтому должны бороться за все трофеи.
Прошлый сезон был не так плох, как некоторые пытаются показать. Команда была близка к победе, но не победила.
Пока слова Симеоне находят отклик у игроков, они еще долго будут идти вместе«, — сказал бывший полузащитник “Атлетико”.