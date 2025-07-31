«Фенербахче» подписал защитника сборной Португалии Семеду как свободного агента

Португалец провел в АПЛ пять сезонов, а до этого выступал за «Барселону» и «Бенфику». Подробно со статистикой 31-летнего футболиста сборной Португалии можно ознакомиться здесь.
Фото: fenerbahce.org.
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