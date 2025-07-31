Кирьяков о «Спартаке»: «Многие игроки не соответствуют задачам и целям клуба, ошибка за ошибкой. Работа Кахигао неудовлетворительная, все решения не соответствуют статусу клуба»

Надо подождать. Если опять будет провал, надо будет разбираться с селекцией. Есть проблемы в спортивном менеджменте «Спартака», ведь многие футболисты не соответствуют задачам и целям клуба. Ошибка за ошибкой. Однозначно, работа Кахигао неудовлетворительная. Все решения и все, что происходит на футбольном поле, не соответствуют статусу «Спартака», — сказал бывший нападающий «Карлсруэ».