Надо подождать. Если опять будет провал, надо будет разбираться с селекцией. Есть проблемы в спортивном менеджменте «Спартака», ведь многие футболисты не соответствуют задачам и целям клуба. Ошибка за ошибкой. Однозначно, работа Кахигао неудовлетворительная. Все решения и все, что происходит на футбольном поле, не соответствуют статусу «Спартака», — сказал бывший нападающий «Карлсруэ».
Кирьяков о «Спартаке»: «Многие игроки не соответствуют задачам и целям клуба, ошибка за ошибкой. Работа Кахигао неудовлетворительная, все решения не соответствуют статусу клуба»
«Перебор или нет 27 млн евро за Жедсона — только время покажет. По тому, как поставлена работа в “Спартаке”, появляются вопросы по ценам и качеству футболистов.