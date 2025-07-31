«Челси» отдаст Гиу «Сандерленду» в аренду без права выкупа. У экс-форварда «Барсы» 71 минута в прошлом сезоне АПЛ за лондонцев

Зарплату испанцу в период аренды будут платить «черные коты».
Марк перешел в лондонский клуб летом 2024 года из «Барселоны».
В прошлом сезоне Гиу сыграл три матча в АПЛ, проведя на поле 71 минуту. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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