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Карпин о «Динамо»: «У нас нехватка кадров, так скажем. Говорить про “довольны”, “недовольны” — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто&nbs

Московский клуб уступил «Краснодару» (0:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Можно, конечно, списать на травмы, потери, еще что-то. Вынужденная замена даже в этой игре Кутицкого. Пришлось выпускать Леона Зайдензаля. У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось что задумывали, прежде всего, в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать.

— Довольны трансферной кампанией? Планируются приобретения? Кого ожидаете еще?

— Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится — узнаете. Не случится — значит, не узнаете. Говорить про «довольны», «недовольны» — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.

— Вы сказали, что в атаке почти ничего не получилось. Но только ли игроки атаки виноваты, что за всю игру подошли всего несколько раз?

— Конечно, не игроки атаки. Здесь нужно доставлять мяч. А если мяч не доставляют… Проблема всей команды, а не нападающего, — сказал главный тренер «Динамо».