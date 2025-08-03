Иванович выгнала Швайнштайгера из дома после измены. Новые детали развода звёздной пары

Иванович нелегко переживала расставание со Швайнштайгером. Изначально она почти не выходила из дома. Даже не забирала детей из школы и отправляла за ними обслугу, хотя обычно делала это сама. По данным источников из окружения сербки, самую глубокую боль ей причинило публичное предательство и унижение со стороны отца троих её детей, которого она любила. Дополнительно ранил тот факт, что она давно знала Капитанову и общалась с ней из-за учёбы их детей в одной школе.