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Сафонова хотят отправить в Турцию, «Спартак» арендует защитника сборной Колумбии. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: Getty Images

Что в России

Защитник «Зенита» Ренан может перейти в «Бешикташ»

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе», сообщает популярное турецкое издание Takvim.

По данным источника, стамбульцы начали переговоры о переходе Ренана на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Ренан должен покинуть петербургский клуб текущим летом.

Последний год 21-летний Роберт Ренан выступал за эмиратский «Аль-Шабаб» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7,5 миллиона евро.

ЦСКА хочет подписать 19-летнего аргентинца

Спортивный функционер, агент и менеджер Тимур Лепсая сообщил об интересе московского ЦСКА к нападающему аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Маэру Каррисо.

«Не уверен, что договорятся. Дороговато для армейцев», — написал Лепсая в своем телеграм-канале.

«Не думаю, что 6−7 млн — это дорого для нас», — отреагировал в комментариях болельщик армейцев.

«За него просят сильно больше», — ответил ему Лепсая.

19-летний аргентинец является воспитанником «Велес Сарсфилд», за который он сыграл 37 матчей и забил 8 голов. Контракт Каррисо рассчитан до конца 2026 года.

На чемпионате Южной Америки среди молодежных сборных Каррисо забил 4 гола в 9 матчах.

В Италии подтвердили интерес «Локомотива» к Самуэле Биринделли

Представитель итальянского агентства PICCIOLI& LOMBARDI прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту, правому защитнику «Монцы» Самуэле Биринделли.

Ранее об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.

«Есть интерес от “Локомотива”, но также Самуэлем интересуется “Ювентус”, — сообщили корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро в агентстве.

26-летний итальянец выступает за «Монцу» с 2022 года. В прошлом сезоне Серии А он провел 21 матч и забил 3 гола.

«Спартак» хочет арендовать защитника Карлоса Куэсту

«Спартак» хочет арендовать защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсту.

Как пишет инсайдер Осман Алтунтерим в соцсети X (17,1 тыс. читателей), московский клуб предлагает 1 млн евро за аренду колумбийца с опцией выкупа за 7 млн евро.

Однако турецкий клуб хочет, чтобы выкуп по истечению срока аренды был обязательным.

Сам 26-летний центральный защитник готов перейти в российский клуб.

Куэста выступает за «Галатасарай» c февраля 2025 года, за команду из Стамбула он сыграл в 9 матчах, контракт действует до лета 2028 года. В активе защитника 23 матча за сборную Колумбии.

ЦСКА арендует колумбийского вингера Руиса

Полузащитник колумбийского «Мильонариоса» Даниэль Руис перейдет в ЦСКА на правах аренды.

Об этом сообщил журналист Мариано Ольсен в соцсети X, где у него 49,2 тыс. читателей.

Соглашение об аренде будет рассчитано на один год с обязательством выкупа 80% прав в случае достижения колумбийским игроком определенных спортивных целей.

В ближайшее время 24-летний вингер отправится в Россию для прохождения медосмотра.

За «Мильонариос» Руис провел 196 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 33 голевые передачи. За сборную Колумбии потенциальный новичок армейцев сыграл в 3 матчах.

Что в Европе

«ПСЖ» предложил Сафонова «Галатасараю»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает в Х журналист Яз Сабунджолу, у которого 1,9 миллиона подписчиков, руководство парижан предложило российского футболиста «Галатасараю». «Львы» ответили, что рассмотрят этот вариант, если не смогут подписать Эдерсона из «Манчестер Сити» или другого вратаря мирового класса.

В конце июля появилась информация, что «Галатасарай» сделал предложение «ПСЖ» по трансферу другого голкипера — Джанлуиджи Доннаруммы.

Родриго в шаге от перехода в «Ливерпуль»

Нападающий «Реала» Родриго может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщает ESPN Brazil, мерсисайдцы вступили в переговоры с агентами футболиста перед официальным предложением «Реалу».

Более того, стороны уже согласовали условия личного контракта. Потенциальный трансфер оценивается в 80 миллионов евро.

«Ливерпуль» пошел на этот шаг после неудачной попытки купить Александера Исака из «Ньюкасла». Сороки отказали в переходе после предложения в 140 млн евро.

Ранее сообщалось, что к бразильцу серьезный интерес проявляет «Арсенал», который готов предложить за него более 90 миллионов евро.

Исак отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Ньюкасла» Александер Исак мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Флориан Платтенберг (566 тыс. подписчиков в сети X), манкунианцы в последние дни связывались с футболистом и делали предложение, однако он ответил отказом.

Журналист утверждает, что швед своими действиями дает понять, что доступен для перехода только в «Ливерпуль», который ранее делал предложение «Ньюкаслу» в 120 миллионов фунтов стерлингов.

Окружение игрока сохраняет оптимизм по поводу возможного перехода уже в это трансферное окно.

Также отмечается, что Исак полностью согласовал личные условия контракта с мерсисайдцами.

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