Сафонова хотят отправить в Турцию, «Спартак» арендует защитника сборной Колумбии. Трансферы и слухи дня

Что в России
Защитник «Зенита» Ренан может перейти в «Бешикташ»
Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе», сообщает популярное турецкое издание Takvim.
По данным источника, стамбульцы начали переговоры о переходе Ренана на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Ренан должен покинуть петербургский клуб текущим летом.
Последний год 21-летний Роберт Ренан выступал за эмиратский «Аль-Шабаб» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7,5 миллиона евро.
ЦСКА хочет подписать 19-летнего аргентинца
Спортивный функционер, агент и менеджер Тимур Лепсая сообщил об интересе московского ЦСКА к нападающему аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Маэру Каррисо.
«Не уверен, что договорятся. Дороговато для армейцев», — написал Лепсая в своем телеграм-канале.
«Не думаю, что 6−7 млн — это дорого для нас», — отреагировал в комментариях болельщик армейцев.
«За него просят сильно больше», — ответил ему Лепсая.
19-летний аргентинец является воспитанником «Велес Сарсфилд», за который он сыграл 37 матчей и забил 8 голов. Контракт Каррисо рассчитан до конца 2026 года.
На чемпионате Южной Америки среди молодежных сборных Каррисо забил 4 гола в 9 матчах.
В Италии подтвердили интерес «Локомотива» к Самуэле Биринделли
Представитель итальянского агентства PICCIOLI& LOMBARDI прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту, правому защитнику «Монцы» Самуэле Биринделли.
Ранее об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.
«Есть интерес от “Локомотива”, но также Самуэлем интересуется “Ювентус”, — сообщили корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро в агентстве.
26-летний итальянец выступает за «Монцу» с 2022 года. В прошлом сезоне Серии А он провел 21 матч и забил 3 гола.
«Спартак» хочет арендовать защитника Карлоса Куэсту
«Спартак» хочет арендовать защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсту.
Как пишет инсайдер Осман Алтунтерим в соцсети X (17,1 тыс. читателей), московский клуб предлагает 1 млн евро за аренду колумбийца с опцией выкупа за 7 млн евро.
Однако турецкий клуб хочет, чтобы выкуп по истечению срока аренды был обязательным.
Сам 26-летний центральный защитник готов перейти в российский клуб.
Куэста выступает за «Галатасарай» c февраля 2025 года, за команду из Стамбула он сыграл в 9 матчах, контракт действует до лета 2028 года. В активе защитника 23 матча за сборную Колумбии.
ЦСКА арендует колумбийского вингера Руиса
Полузащитник колумбийского «Мильонариоса» Даниэль Руис перейдет в ЦСКА на правах аренды.
Об этом сообщил журналист Мариано Ольсен в соцсети X, где у него 49,2 тыс. читателей.
Соглашение об аренде будет рассчитано на один год с обязательством выкупа 80% прав в случае достижения колумбийским игроком определенных спортивных целей.
В ближайшее время 24-летний вингер отправится в Россию для прохождения медосмотра.
За «Мильонариос» Руис провел 196 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 33 голевые передачи. За сборную Колумбии потенциальный новичок армейцев сыграл в 3 матчах.
Что в Европе
«ПСЖ» предложил Сафонова «Галатасараю»
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает в Х журналист Яз Сабунджолу, у которого 1,9 миллиона подписчиков, руководство парижан предложило российского футболиста «Галатасараю». «Львы» ответили, что рассмотрят этот вариант, если не смогут подписать Эдерсона из «Манчестер Сити» или другого вратаря мирового класса.
В конце июля появилась информация, что «Галатасарай» сделал предложение «ПСЖ» по трансферу другого голкипера — Джанлуиджи Доннаруммы.
Родриго в шаге от перехода в «Ливерпуль»
Нападающий «Реала» Родриго может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Как сообщает ESPN Brazil, мерсисайдцы вступили в переговоры с агентами футболиста перед официальным предложением «Реалу».
Более того, стороны уже согласовали условия личного контракта. Потенциальный трансфер оценивается в 80 миллионов евро.
«Ливерпуль» пошел на этот шаг после неудачной попытки купить Александера Исака из «Ньюкасла». Сороки отказали в переходе после предложения в 140 млн евро.
Ранее сообщалось, что к бразильцу серьезный интерес проявляет «Арсенал», который готов предложить за него более 90 миллионов евро.
Исак отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»
Вингер «Ньюкасла» Александер Исак мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает инсайдер Флориан Платтенберг (566 тыс. подписчиков в сети X), манкунианцы в последние дни связывались с футболистом и делали предложение, однако он ответил отказом.
Журналист утверждает, что швед своими действиями дает понять, что доступен для перехода только в «Ливерпуль», который ранее делал предложение «Ньюкаслу» в 120 миллионов фунтов стерлингов.
Окружение игрока сохраняет оптимизм по поводу возможного перехода уже в это трансферное окно.
Также отмечается, что Исак полностью согласовал личные условия контракта с мерсисайдцами.