Тедеев об 1:1 с «Махачкалой»: «Акрон» должен был побеждать, но нехороший первый тайм не позволил"

Во втором тайме, думаю, мы имели полное преимущество, близкое к подавляющему. Мы намного больше владели мячом, создали намного больше моментов и должны были, на мой взгляд, побеждать. Но раз сыграли такой нехороший первый тайм, наверное, скажу банально, но это, наверное, закономерно. Потому что футбол состоит из двух таймов. То, что мы оказались нехороши в первом тайме — это нам не позволило победить сегодня«, — сказал тренер “Акрона”.
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше