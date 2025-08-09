Аршавин об Овечкине: «Настоящий русский мужик, богатырь. Хочу забить в гала‑матче с Сашей»

Я хочу забить [в гала‑матче]. Мне надо, чтобы Игорь Шестеркин сделал вид, что у него ловушка не поднялась или шайба под щитком прошла. Я сказал: «Игорь, мне нужен гол». Просто гол. Потому что в Матче звезд КХЛ я уже забивал. А теперь хочу забить в матче с Овечкиным. Думаю, многие хоккеисты такого не добивались.