Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.07
П2
2.50
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.45
П2
2.23
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.65

Аршавин об Овечкине: «Настоящий русский мужик, богатырь. Хочу забить в гала‑матче с Сашей»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России участвует в гала‑матче на детском турнире Ovi Cup, который проходит в Мытищах.

Источник: Спортс"

— Вы стали хоккейным человеком: ездите в Вашингтон, пишете блоги, берете интервью у Овечкина, работаете тренером на Матче звезд КХЛ. Кайфуете от атмосферы?

— В целом все то, что я пока делал с хоккеем, мне приносило много удовольствия. Но просто я работаю с топ‑уровнем. Если я погружусь вниз, то, возможно, удовольствия будет меньше (смеется).

В принципе я не ждал, что Саша меня чем‑то будет поражать [в общении]. Я бы сказал, что Овечкин — настоящий русский мужик. Богатырь.

Я хочу забить [в гала‑матче]. Мне надо, чтобы Игорь Шестеркин сделал вид, что у него ловушка не поднялась или шайба под щитком прошла. Я сказал: «Игорь, мне нужен гол». Просто гол. Потому что в Матче звезд КХЛ я уже забивал. А теперь хочу забить в матче с Овечкиным. Думаю, многие хоккеисты такого не добивались.

— Какие у вас чувства перед сегодняшним матчем «Зенита» с «Ахматом»? Кто выиграет сезон РПЛ?

— Пока трудно сказать, кто выиграет сезон. Слишком рано. А моя задача — после этого гала‑матча в Мытищах прыгнуть в машину и успеть доехать до 20:00 до Санкт‑Петербурга, чтобы там посмотреть футбол, — сказал Андрей Аршавин.

