Аклиуш интересен «Интеру» и неназванному европейскому топ-клубу. «Монако» хочет получить около 70 млн евро

Сообщается, что «Монако» не против продажи Аклиуша, но запрашивает за полузащитника около 70 млн евро. Сам футболист в частном порядке выразил сомнения, что какой-либо клуб согласится удовлетворить требования монегасков. Соглашение 23-летнего француза действует до 2028 года.
В прошедшем сезоне Аклиуш забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 32 матчах Лиги 1. Его подробную статистику можно найти здесь.
