Хасанби Биджиев: «Не думаю, что “Спартак” боится “Махачкалу”. У них хороший подбор игроков. Стечение обстоятельств, что мы неудобны им»

— Сложный матч, у обеих команд была ротация состава. Начало было за «Спартаком», потом мы выровняли игру. Наши ребята провели достойный матч. Важно было следить за перестроением «Спартака», ребята четко реагировали. Жаль, что пропустили в конце. Мы обрезались, заработали ненужный штрафной. В серии пенальти хорошо сработал вратарь.