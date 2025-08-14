Шевалье о победе над «Тоттенхэмом»: «Непростой матч — я заменил топового вратаря в “ПСЖ”. Рад, что смог внести вклад в выигрыш титула — надеюсь, одного из многих»

«Это первый трофей в моей карьере. Я перешел в “ПСЖ”, чтобы побеждать.
Благодаря работе в прошлом сезоне команда смогла сыграть в этом финале. Рад, что смог внести свой вклад в выигрыш титула. Надеюсь, это один из многих титулов.
Это был непростой матч, потому что я заменил топового голкипера. Я еще молодой вратарь, который в первом матче сыграл в финале, с ожиданиями, начал со счетом 0:2, и в этот момент задаешься вопросом: «А вдруг все сложится не так, как мы хотим?».
Но команда проявила характер«, — сказал вратарь “ПСЖ” Люка Шевалье.
«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами — ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова.