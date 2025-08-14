Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.08
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.40
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
8.80
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.22
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.80
П2
1.90
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.27
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.55
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.65
П2
3.81
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2

Шевалье о победе над «Тоттенхэмом»: «Непростой матч — я заменил топового вратаря в “ПСЖ”. Рад, что смог внести вклад в выигрыш титула — надеюсь, одного из многих»

«ПСЖ», уступая 0:2 по ходу второго тайма, обыграл «Тоттенхэм» (3:2, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

Источник: Спортс"

«Это первый трофей в моей карьере. Я перешел в “ПСЖ”, чтобы побеждать.

Благодаря работе в прошлом сезоне команда смогла сыграть в этом финале. Рад, что смог внести свой вклад в выигрыш титула. Надеюсь, это один из многих титулов.

Это был непростой матч, потому что я заменил топового голкипера. Я еще молодой вратарь, который в первом матче сыграл в финале, с ожиданиями, начал со счетом 0:2, и в этот момент задаешься вопросом: «А вдруг все сложится не так, как мы хотим?».

Но команда проявила характер«, — сказал вратарь “ПСЖ” Люка Шевалье.

«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами — ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова.