Гладилин о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство не потеряны — нужно выдать серию в 5−6 игр. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Игра с “Зенитом” понравилась&raq

— А что это очко дало? Одиннадцатое место? Нужно побеждать, и все встанет на свои места. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Станковичу нужно определиться со стартовым составом. Вот сегодня был костяк — его и надо держать. Он показал, что команда этим составом играла и добивалась результата. За эталон же нужно взять шесть ярких побед конца прошлого года, найти этот вариант и восстановить ту игру.