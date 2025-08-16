Ричмонд
Гладилин о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство не потеряны — нужно выдать серию в 5−6 игр. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Игра с “Зенитом” понравилась&raq

В субботу красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Повлияло ли судейство на исход игры?

— Что касается судейства, то никакой предвзятости у судьи нет. Сидят проверяющие, камеры везде стоят. Обсуждать судейские моменты сейчас уже некрасиво. Счет в матче закономерный, претензий к арбитру нет.

Игра «Спартака» мне понравилась, особенно в первом тайме. «Спартак» старался играть на победу. «Зенит» — лидер нашего футбола. Несмотря на это, моментов было много, и «Спартак» мог выиграть этот матч. Но в обороне есть проблемы: команда пропускает по три-четыре мяча, а это много.

— Будет ли меньше критики в адрес Станковича? Дадут ли тренеру «Спартака» спокойно работать?

— А что это очко дало? Одиннадцатое место? Нужно побеждать, и все встанет на свои места. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Станковичу нужно определиться со стартовым составом. Вот сегодня был костяк — его и надо держать. Он показал, что команда этим составом играла и добивалась результата. За эталон же нужно взять шесть ярких побед конца прошлого года, найти этот вариант и восстановить ту игру.

Тех игроков, что купили за год, нужно вписывать в состав постепенно, но пока этого нет. Решить это — и проблем у «Спартака» не будет. В «Зените» тоже есть большие проблемы. В целом, все лидеры теряют очки. Шансы не потеряны даже в борьбе за чемпионство — просто нужно выдать серию в пять-шесть игр, — сказал бывший полузащитник «Спартака».