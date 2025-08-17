Ричмонд
Мусаев о судействе в матче с «Сочи»: «Показалось, что все по делу было. Любая победа приятна, что 1:0, что 5:1 — важно, что играли до конца»

В 5-м туре Мир РПЛ «Краснодар» победил на своем поле со счетом 5:1.

Источник: Спортс"

— Для меня любая победа приятна, что 1:0, что 5:1, это три очка. Сложная игра была в первом тайме, соперник играл очень компактно, не оставлял нам свободного пространства. Во втором тайме помогло удаление, я считаю, что оно было стопроцентное. Играть стало полегче, стало побольше свободных зон, много создали. Важно, что не остановились, играли до конца, порадовали болельщиков, забили несколько красивых мячей.

— Ваш коллега по тренерскому цеху Роберт Морено сказал, что сегодня судейство было отвратительным. Можете так сказать?

— Не знаю, когда ты проигрываешь… Мне очень не понравилось судейство с «Оренбургом», «Динамо», мне кажется, там были грубейшие ошибки. Поэтому каждый из нас всегда чем‑то недоволен, не могу сказать, в чем была проблема, показалось, что все по делу сегодня было, — сказал главный тренер «Краснодара».