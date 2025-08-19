Ричмонд
Тимур Гурцкая: «Чем быстрее Альба приедет к Карпину, а “Ростов” найдет самостоятельного харизматичного тренера, тем лучше. Это должен быть только русский — Федотов, Кержаков»

Команда Джонатана Альбы занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 3 очка после 5 туров.

Источник: Спортс"

— Будет ли в ближайшее время отставка Альбы?

— Чем быстрее Альба приедет к Валерию Георгиевичу [Карпину], а «Ростов» найдет самостоятельного харизматичного тренера, тем лучше.

— Кто мог бы стать тренером?

— Федотов. Это должен быть только русский. Кержаков.

Федотов и Кержаков, которые смогут прикрутить «гайки к команде».

— Почему для вас Федотов и Кержаков — это схожие варианты?

— Это не так. Федотов — это опыт, мудрость, он знает, как быстро выстроить оборону и получить результат. Но я не знаю, любит ли он работать с таким количеством молодежи. Кержаков работал с молодежной сборной и знает, как разговаривать с молодыми футболистами, — сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Кержаков о «Ростове»: «Хотелось бы работать в РПЛ, конечно. У команды есть тренер, как можно о чем-то говорить?».