Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
П1
1.96
X
3.60
П2
3.47
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Мостовой о Глушенкове: «Не сыграл со “Спартаком”, это ничего не значит. Сейчас забьет, как Соболев, и его вернут в основу»

Ранее появлялась информация, что 26-летний россиянин может покинуть «Зенит» из-за конфликта с тренером Сергеем Семаком.

Источник: Спортс"

«Он не выпал из основного состава. То, что он не сыграл со “Спартаком”, еще ничего не значит. Сейчас, как Соболев, выйдет и забьет в следующей игре, и его вернут в основу.

Если Глушенкова что-то не устраивает, это нормально. Есть еще ряд игроков, которые могли бы играть в старте, но они сидят. Андрей Мостовой, например, тоже сидит.

Это нормальная, рабочая обстановка для любой команды, а особенно в «Зените», где 15 человек претендуют на основу. Глушенкову надо стараться цепляться за свой шанс«, — сказал бывший полузащитник “Спартака” и сборной России.