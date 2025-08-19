Мостовой о Глушенкове: «Не сыграл со “Спартаком”, это ничего не значит. Сейчас забьет, как Соболев, и его вернут в основу»

«Он не выпал из основного состава. То, что он не сыграл со “Спартаком”, еще ничего не значит. Сейчас, как Соболев, выйдет и забьет в следующей игре, и его вернут в основу.
Если Глушенкова что-то не устраивает, это нормально. Есть еще ряд игроков, которые могли бы играть в старте, но они сидят. Андрей Мостовой, например, тоже сидит.
Это нормальная, рабочая обстановка для любой команды, а особенно в «Зените», где 15 человек претендуют на основу. Глушенкову надо стараться цепляться за свой шанс«, — сказал бывший полузащитник “Спартака” и сборной России.