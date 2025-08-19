Ричмонд
Рэшфорд о Ямале: «Если он не выиграет “Золотой мяч” в этом году, то сделает это в будущем. Ламин — топ-талант. Удивительно, насколько он зрелый для своего возраста»

"Ламин — 18-летний парень, как человек он всегда веселый, он смеется, шутит с другими. А как футболист он топ-талант. Самое удивительное — насколько он зрелый для своего возраста. То, как он мыслит и играет.

"Ламин — 18-летний парень, как человек он всегда веселый, он смеется, шутит с другими. А как футболист он топ-талант. Самое удивительное — насколько он зрелый для своего возраста. То, как он мыслит и играет. Он намного опережает свой возраст.

Да, конечно [он может выиграть «Золотой мяч»]. Если он не выиграет его в этом году, то выиграет в будущем. Я уверен, что он может выиграть «Золотой мяч», — сказал нападающий «Барселоны».

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше