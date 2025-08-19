Рэшфорд о Ямале: «Если он не выиграет “Золотой мяч” в этом году, то сделает это в будущем. Ламин — топ-талант. Удивительно, насколько он зрелый для своего возраста»

"Ламин — 18-летний парень, как человек он всегда веселый, он смеется, шутит с другими. А как футболист он топ-талант. Самое удивительное — насколько он зрелый для своего возраста. То, как он мыслит и играет. Он намного опережает свой возраст.
Да, конечно [он может выиграть «Золотой мяч»]. Если он не выиграет его в этом году, то выиграет в будущем. Я уверен, что он может выиграть «Золотой мяч», — сказал нападающий «Барселоны».
