Окслейд-Чемберлен ведет переговоры с «Бешикташем» о разрыве контракта. Хавбек хочет вернуться в АПЛ или играть в Чемпионшипе (The Athletic)

«Бывший атакующий полузащитник “Ливерпуля” Алекс Окслейд-Чемберлен ведет переговоры с “Бешикташем” о расторжении контракта.
Футболист хочет вернуться в Великобританию и рассматривает варианты как в АПЛ, так и в Чемпионшипе", — написал Эванс.
Ранее Чемберлен выступал в АПЛ — за «Ливерпуль» и «Арсенал».
