«Галатасарай» начал переговоры с «Ман Сити» по Аканджи. Защитник еще не принял решение о будущем

Представитель игрока на этой неделе посетит Стамбул для встречи с руководством «Галатасарая». Фабрицио Романо подтверждает эту информацию и пишет, что футболист еще не принял окончательное решение относительно своего будущего.
В прошлом сезоне АПЛ Аканджи провел 26 матчей. Подробную статистику 30-летнего швейцарца можно найти здесь.
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.Читать дальше