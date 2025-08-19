Ричмонд
«Галатасарай» начал переговоры с «Ман Сити» по Аканджи. Защитник еще не принял решение о будущем

«Галатасарай» начал переговоры о трансфере защитника «Манчестер Сити», сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Источник: Спортс"

Представитель игрока на этой неделе посетит Стамбул для встречи с руководством «Галатасарая». Фабрицио Романо подтверждает эту информацию и пишет, что футболист еще не принял окончательное решение относительно своего будущего.

В прошлом сезоне АПЛ Аканджи провел 26 матчей. Подробную статистику 30-летнего швейцарца можно найти здесь.

