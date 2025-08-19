Газизов после 0:2 от «Пари НН»: «Пока крови не будет, побед не будет! Футбол — это страсть, желание выиграть, выгрызть»

"Футбол — это страсть, это желание выиграть, выгрызть. Я вам ничего плохого не могу сказать. Смотришь — ну, 0:2 проиграли, ну, вот тактика — и все. А страсти нет. Сердца нет! Если сердца не будет, мы выигрывать не будем. И пока мы эту страсть не возьмем где‑то, я не знаю…
Все в ваших сердцах и руках. И в ногах. Но так не пойдет, парни. Такая красивая игра никому не нужна. Никто нам не скажет, что мы плохо играли. Скажут: «Так красиво играли, но 0:2 проиграли».
Я крови ни у кого не вижу. Вы все красивые. Пока крови не будет, побед не будет! «- заявил гендиректор “Динамо” Махачкала.