Газизов после 0:2 от «Пари НН»: «Пока крови не будет, побед не будет! Футбол — это страсть, желание выиграть, выгрызть»

Махачкалинский клуб проиграл «Пари НН» в выездном матче 5-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Футбол — это страсть, это желание выиграть, выгрызть. Я вам ничего плохого не могу сказать. Смотришь — ну, 0:2 проиграли, ну, вот тактика — и все. А страсти нет. Сердца нет! Если сердца не будет, мы выигрывать не будем. И пока мы эту страсть не возьмем где‑то, я не знаю…

Все в ваших сердцах и руках. И в ногах. Но так не пойдет, парни. Такая красивая игра никому не нужна. Никто нам не скажет, что мы плохо играли. Скажут: «Так красиво играли, но 0:2 проиграли».

Я крови ни у кого не вижу. Вы все красивые. Пока крови не будет, побед не будет! «- заявил гендиректор “Динамо” Махачкала.