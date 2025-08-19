Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
3.47
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Лепехин о 2:2 в матче «Спартак» — «Зенит»: «Дуэль середняков. Петербуржцы выглядели неуверенно, “отскочили” по счету. Думал, они мобилизуются, “отмажутся” за неудачный ст

— Матч «Спартака» с «Зенитом» мало напоминал встречу лидеров российского футбола. Команды находятся в середине таблицы. Надеюсь, временно. Думаю, «Спартак» и «Зенит» выберутся оттуда и будут в верхней части таблицы, где их и ждут.

Источник: Спортс"

А это была дуэль середняков. Одни были более мотивированы на мой взгляд, — это «Спартак» — бежали, пытались что-то доказать, мешали играть «Зениту». А другие — «Зенит», — почувствовав, что ему мешают, не смогли с этим справиться и «отскочили» по счету.

— Игра среднего качества в целом?

— Более чем. Это видно было. Даже Андрей Аршавин отметил после матча: игроки «Зенита» разыгрывают мяч возле ворот, не находят безопасного продолжения атаки в виде короткого и среднего паса — и бьют вперед.

А не находят, потому что соперник рядом и нет уверенности у защитников «Зенита», что кто-то сможет в этой ситуации принять мяч и развернуть атаку.

— Именно петербургская команда выглядела неуверенно?

— В большей степени да. «Зенит» выглядел неуверенно. С одной стороны, 2:2 — не самый плохой результат в матче со «Спартаком» в Москве. С другой, когда у команды плохой старт, она, случается, мобилизуется и выдает игру.

Как было, например, в прошлом сезоне, когда «Зенит» встречался с «Краснодаром». Тогда петербуржцы камня на камне не оставили от конкурента, хотя отставали от него довольно долго.

Я ждал такой игры от «Зенита» в матче со «Спартаком». Думал, они «отмажутся» за неудачный старт, побегут, сделают результат. Но очень все просто было в этой игре, без напряжения, — сказал бывший полузащитник «Зенита».