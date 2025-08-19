Лепехин о 2:2 в матче «Спартак» — «Зенит»: «Дуэль середняков. Петербуржцы выглядели неуверенно, “отскочили” по счету. Думал, они мобилизуются, “отмажутся” за неудачный ст

А это была дуэль середняков. Одни были более мотивированы на мой взгляд, — это «Спартак» — бежали, пытались что-то доказать, мешали играть «Зениту». А другие — «Зенит», — почувствовав, что ему мешают, не смогли с этим справиться и «отскочили» по счету.