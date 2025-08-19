Лепехин о 2:2 в матче «Спартак» — «Зенит»: «Дуэль середняков. Петербуржцы выглядели неуверенно, “отскочили” по счету. Думал, они мобилизуются, “отмажутся” за неудачный ст

А это была дуэль середняков. Одни были более мотивированы на мой взгляд, — это «Спартак» — бежали, пытались что-то доказать, мешали играть «Зениту». А другие — «Зенит», — почувствовав, что ему мешают, не смогли с этим справиться и «отскочили» по счету.
— Игра среднего качества в целом?
— Более чем. Это видно было. Даже Андрей Аршавин отметил после матча: игроки «Зенита» разыгрывают мяч возле ворот, не находят безопасного продолжения атаки в виде короткого и среднего паса — и бьют вперед.
А не находят, потому что соперник рядом и нет уверенности у защитников «Зенита», что кто-то сможет в этой ситуации принять мяч и развернуть атаку.
— Именно петербургская команда выглядела неуверенно?
— В большей степени да. «Зенит» выглядел неуверенно. С одной стороны, 2:2 — не самый плохой результат в матче со «Спартаком» в Москве. С другой, когда у команды плохой старт, она, случается, мобилизуется и выдает игру.
Как было, например, в прошлом сезоне, когда «Зенит» встречался с «Краснодаром». Тогда петербуржцы камня на камне не оставили от конкурента, хотя отставали от него довольно долго.
Я ждал такой игры от «Зенита» в матче со «Спартаком». Думал, они «отмажутся» за неудачный старт, побегут, сделают результат. Но очень все просто было в этой игре, без напряжения, — сказал бывший полузащитник «Зенита».