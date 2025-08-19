Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.56
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Терехин о «Динамо»: «При Личке в обороне были огрехи, но команда хотя бы забивала. Могла пропустить три, три забить. Надо в нападение кого-то брать»

Команда тренера Валерия Карпина уступила ЦСКА (1:3) в матче пятого тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Семь мячей в двух встречах. Как это объяснить?

— Трудно. При Личке в обороне тоже были огрехи, но команда хотя бы забивала. Могла пропустить три, но три забить.

Надо сейчас в нападение кого-то брать. Сергеев — это хорошо, но нужен кто-то еще. Надо забивать.

Если бы «Динамо» забило первым, игра сложилась бы совсем по-другому. ЦСКА пришлось бы отыгрываться. Бело-голубые забили бы еще. А оборона как-нибудь выстроится. Там все проще.

— Вы уверены, что Карпина никто до зимы трогать не будет?

— Да. А смысл? Все перестраивается. С Карпиным подписали контракт на три года. Пусть работает, — сказал бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин.