Терехин о «Динамо»: «При Личке в обороне были огрехи, но команда хотя бы забивала. Могла пропустить три, три забить. Надо в нападение кого-то брать»

— Семь мячей в двух встречах. Как это объяснить?
— Трудно. При Личке в обороне тоже были огрехи, но команда хотя бы забивала. Могла пропустить три, но три забить.
Надо сейчас в нападение кого-то брать. Сергеев — это хорошо, но нужен кто-то еще. Надо забивать.
Если бы «Динамо» забило первым, игра сложилась бы совсем по-другому. ЦСКА пришлось бы отыгрываться. Бело-голубые забили бы еще. А оборона как-нибудь выстроится. Там все проще.
— Вы уверены, что Карпина никто до зимы трогать не будет?
— Да. А смысл? Все перестраивается. С Карпиным подписали контракт на три года. Пусть работает, — сказал бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин.