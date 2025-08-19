Ричмонд
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.56
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

«Спартаку» нужен российский лидер раздевалки. Бабич может говорить по-русски, наверное, но к нему есть большие вопросы". Никитин о красно-белых

Команда тренера Деяна Станковича набрала 5 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«Спартаку» нужен российский футболист, который станет лидером на поле. Сейчас я такого человеку у них не вижу.

Среди всех футболистов команды мне нравится Кристофер Мартинс, который никогда не опускается ниже определенного игрового уровня и всегда демонстрирует полную отдачу. От него идут нужные, правильные эмоции.

Тем не менее нужен российский лидер раздевалки, который будет говорить с парнями так, чтобы все понимали.

Наверное, Срджан Бабич может говорить по‑русски, но к нему сейчас есть большие вопросы по игре и по самоотдаче", — сказал бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин.