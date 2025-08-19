Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.56
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Ташуев о работе: «Мной интересуются в командах из еврокубков. Инноваций полно, идей хватает — хочется фундаментально выстраивать клуб»

— У меня есть варианты работы в клубах из Первой лиги и даже в зарубежных командах, выступающих в еврокубках, они интересуются мной.

Источник: Спортс"

В СМИ всплыла информация про «Торпедо», но я об этом не в курсе.

У меня сил и инноваций полно, а идей хватает — хочется фундаментально выстраивать клуб, играть в свой футбол — атакующий, настроенный на результат.

— Зарубежный клуб?

— Не хочу озвучивать команду и страну, но это ближнее зарубежье. Мне поступил звонок, спросили, насколько я готов к работе там, если поступит предложение.

Этот клуб, вероятно, будет играть в Лиге Европы, а может и в Лиге чемпионов.

Я сказал, что, когда будет тема, тогда и будем разговаривать — на данный момент там работает тренер, — сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.