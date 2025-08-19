Ташуев о работе: «Мной интересуются в командах из еврокубков. Инноваций полно, идей хватает — хочется фундаментально выстраивать клуб»

В СМИ всплыла информация про «Торпедо», но я об этом не в курсе.
У меня сил и инноваций полно, а идей хватает — хочется фундаментально выстраивать клуб, играть в свой футбол — атакующий, настроенный на результат.
— Зарубежный клуб?
— Не хочу озвучивать команду и страну, но это ближнее зарубежье. Мне поступил звонок, спросили, насколько я готов к работе там, если поступит предложение.
Этот клуб, вероятно, будет играть в Лиге Европы, а может и в Лиге чемпионов.
Я сказал, что, когда будет тема, тогда и будем разговаривать — на данный момент там работает тренер, — сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.