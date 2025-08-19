Ричмонд
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.56
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.12
П2
7.09
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Ринат Билялетдинов о Батракове и «Ман Сити»: «Допускаю, что есть реальный интерес из Европы. Такие новости чешут самолюбие российского футбола»

Ранее появилась информация, что скауты City Football Group контактировали с окружением полузащитника «Локомотива».

Источник: Спортс"

"Тут трудно что-то говорить, произойти может все что угодно. Может быть, Леша действительно на радарах у City Group. Но я ко всем таким вещам отношусь достаточно осторожно.

Европейские скауты действительно ездят, могли и к нам заехать, посмотреть на кого-нибудь. Но даже если этот интерес реален, мне кажется какие-то выводы делать пока рано.

Безусловно, такие новости чешут самолюбие российского футбола. Но все-таки реальные трансферы, на мой взгляд, так не афишируются.

Самый лучший трансфер — это неожиданный переход. Когда человека отслеживали, действительно проявили интерес и все быстро оформили. Без всяких вбросов и так далее.

Вносить в списки, шорт-листы можно кого угодно. В этих списках может быть по 20−30 фамилий. Но я допускаю, что к такому футболисту, как Алексей Батраков, есть реальный интерес из Европы.

Но конкретики за этим интересом никакой еще нет. Может быть, будет. Хотелось бы в это верить. Все-таки «Сити» — это звучит гордо", — сказал бывший тренер клубов РПЛ Ринат Билялетдинов.