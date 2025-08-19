Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.56
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.12
П2
7.09
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Каземиро про 0:1 от «Арсенала»: «МЮ» играл лучше — команда на правильном пути. Не скажу, что поражение — это нормально, потому что мы должны побеждать"

Команда тренера Рубена Аморима уступила «Арсеналу» (0:1) в матче первого тура АПЛ.

Источник: Спортс"

«Манчестер Юнайтед» всегда должен думать о победе. Не скажу, что поражение — это нормально, потому что мы должны побеждать. «Манчестер Юнайтед» всегда должен побеждать.

Думаю, что у нас были хорошие моменты. Мы играли лучше, но нужно побеждать. Мы на правильном пути.

За последние несколько лет мы несколько раз выходили в финал, например, в Лиге Европы в прошлом сезоне, но нам не хватает победы.

Мало кто из клубов выигрывает эти кубки. Нам нужно продолжать думать о победе и прибавлять«, — сказал полузащитник “Манчестер Юнайтед” Каземиро.