Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.56
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.87
П2
4.44
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.12
П2
7.09
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.41
П2
2.34
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.18
П2
12.00
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Петржела о «Зените»: «Клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Семаку больше нечего дать команде»

Команда набрала 6 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Мне грустно из-за текущего положения «Зенита» в РПЛ, но это результат плохой кадровой политики команды.

Российский клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Она больше не выпускает таких игроков, как Аршавин, Малафеев, Денисов и другие.

— Готовы ли вы вновь возглавить «Зенит», чтобы помочь команде исправить турнирное положение?

— Точно не я.

— Руководство «Зенита» продолжает доверять Сергею Семаку. Это справедливо?

— Сергею давно следовало бы уйти. Ему больше нечего дать команде, — сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.