Петржела о «Зените»: «Клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Семаку больше нечего дать команде»

— Мне грустно из-за текущего положения «Зенита» в РПЛ, но это результат плохой кадровой политики команды.
Российский клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Она больше не выпускает таких игроков, как Аршавин, Малафеев, Денисов и другие.
— Готовы ли вы вновь возглавить «Зенит», чтобы помочь команде исправить турнирное положение?
— Точно не я.
— Руководство «Зенита» продолжает доверять Сергею Семаку. Это справедливо?
— Сергею давно следовало бы уйти. Ему больше нечего дать команде, — сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.