Невилл считает, что «МЮ» войдет в топ-3 в АПЛ: «Если играть так, как с “Арсеналом”, то можно выиграть много матчей»

«Я уже восемь лет работаю экспертом и включаю “Манчестер Юнайтед” в первую четверку в каждом сезоне!
Я оценил игру манкунианцев против «Арсенала» как очень хорошую.
Думаю, что «Манчестер Юнайтед» удивит с учетом подписанного вратаря, с такими игроками в атаке и без Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Если играть так, как с «Арсеналом», то можно выиграть много матчей.
И я не уверен, что «Челси» будет легко, учитывая клубный чемпионат мира, еврокубки и все связанными с этим требования", — сказал Гари Невилл.