Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.25
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.80
П2
3.54
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.87
П2
4.44
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.15
П2
7.03
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.41
П2
2.33
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.18
П2
12.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.36
П2
14.00
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Невилл считает, что «МЮ» войдет в топ-3 в АПЛ: «Если играть так, как с “Арсеналом”, то можно выиграть много матчей»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что в топ-3 сезона войдут «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

«Я уже восемь лет работаю экспертом и включаю “Манчестер Юнайтед” в первую четверку в каждом сезоне!

Я оценил игру манкунианцев против «Арсенала» как очень хорошую.

Думаю, что «Манчестер Юнайтед» удивит с учетом подписанного вратаря, с такими игроками в атаке и без Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Если играть так, как с «Арсеналом», то можно выиграть много матчей.

И я не уверен, что «Челси» будет легко, учитывая клубный чемпионат мира, еврокубки и все связанными с этим требования", — сказал Гари Невилл.