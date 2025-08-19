Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.25
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.80
П2
3.54
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.87
П2
4.44
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.15
П2
7.03
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.41
П2
2.34
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.18
П2
12.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.36
П2
14.00
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Переговоры «Реала» и Винисиуса о новом контракте зашли в тупик. Клуб предложил 20 млн евро в год, вингер хочет 20+10 млн

Действующее соглашение бразильского вингера и мадридской команды рассчитано до июня 2027 года.

Источник: Спортс"

По информации ESPN, переговоры о продлении договора зашли в тупик несколько недель назад. Представители футболиста считают, что принимать предложение клуба нецелесообразно.

Окружение игрока надеялось увеличить зарплату Винисиуса до фиксированных 20 миллионов евро в год с возможностью повышения этой суммы до 30 миллионов евро.

Однако окончательное предложение «Реала» составило 20 миллионов евро без учета дополнительных 10 миллионов евро в качестве бонусов.

Агенты Винисиуса решили подождать и посмотреть, как сложится нынешний сезон, а также понять планы главного тренера Хаби Алонсо в отношении бразильца, прежде чем принимать решение.