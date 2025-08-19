Переговоры «Реала» и Винисиуса о новом контракте зашли в тупик. Клуб предложил 20 млн евро в год, вингер хочет 20+10 млн

По информации ESPN, переговоры о продлении договора зашли в тупик несколько недель назад. Представители футболиста считают, что принимать предложение клуба нецелесообразно.
Окружение игрока надеялось увеличить зарплату Винисиуса до фиксированных 20 миллионов евро в год с возможностью повышения этой суммы до 30 миллионов евро.
Однако окончательное предложение «Реала» составило 20 миллионов евро без учета дополнительных 10 миллионов евро в качестве бонусов.
Агенты Винисиуса решили подождать и посмотреть, как сложится нынешний сезон, а также понять планы главного тренера Хаби Алонсо в отношении бразильца, прежде чем принимать решение.