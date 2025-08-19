Феликс с передачи Роналду впервые забил за «Аль-Наср» — «Аль-Иттихаду» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Второй гол Жоау отменили из-за фола Криштиану в атаке

Португальский полузащитник отличился на 61-й минуте матча с «Аль-Иттихадом» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1, второй тайм), голевую передачу отдал Криштиану Роналду. Гол Феликса сначала был отменен из-за предполагаемого офсайда, но после проверки ВАР арбитр засчитал его.