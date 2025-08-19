Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.30
П2
2.34
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.79
П2
11.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
14.00
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Мамедов о Заболотном: «Лучше бы “Спартак” взял Дзюбу, у Артема мастерства больше. Пока Антон не оправдывает свой трансфер»

«Лучше бы “Спартак” взял Дзюбу, а не Заболотного. У Артема мастерства больше, чем у Антона. Пока Заболотный не оправдывает свой трансфер.

Источник: Спортс"

Руководство решило подписать его, но сегодня Заболотный выглядит не лучшим образом. А Дзюба приносит пользу своей команде«, — сказал бывший защитник “Спартака” Рамиз Мамедов.

Заболотный провел 6 матчей за «Спартак» и пока не отметился голами.