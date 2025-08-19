Мамедов о Заболотном: «Лучше бы “Спартак” взял Дзюбу, у Артема мастерства больше. Пока Антон не оправдывает свой трансфер»

Руководство решило подписать его, но сегодня Заболотный выглядит не лучшим образом. А Дзюба приносит пользу своей команде«, — сказал бывший защитник “Спартака” Рамиз Мамедов.
Заболотный провел 6 матчей за «Спартак» и пока не отметился голами.
«Лучше бы “Спартак” взял Дзюбу, а не Заболотного. У Артема мастерства больше, чем у Антона. Пока Заболотный не оправдывает свой трансфер.
Руководство решило подписать его, но сегодня Заболотный выглядит не лучшим образом. А Дзюба приносит пользу своей команде«, — сказал бывший защитник “Спартака” Рамиз Мамедов.
Заболотный провел 6 матчей за «Спартак» и пока не отметился голами.