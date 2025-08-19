Ричмонд
«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире при VAR на 80−85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России

«После одного из эпизодов, когда “Амкал” владел мячом у чужой штрафной, Маврин скидывает мяч на Папикян, который забивает. Отличный удар в дальний угол, красотища.

Источник: Спортс"

Но мы смотрим повтор и видим, что этот мяч пролетал через Сабуа, под его ногами. Игрок был на линии этого мяча и был в офсайде.

Но во втором раунде VAR нет, так что гол абсолютно легитимный. Кто-то может сказать, что это супер пассивный офсайд. Хотя в Медиалиге или в турнире при VAR, я думаю, что на 80−85% этот мяч бы отменили. Даже при том, что «Амкалу» редко что-то отменяют. В основном назначают его соперникам«, — сказал президент “БроукБойз”.

Сегодня «Амкал» обыграл «Калугу» во втором раунде Фонбет Кубка России (1:0).

Единственный гол на 41-й минуте забил Давид Папикян.

В 3-м раунде «Амкал» встретится с «Салютом» из Белгорода.