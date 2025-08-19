«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире при VAR на 80−85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России

Но во втором раунде VAR нет, так что гол абсолютно легитимный. Кто-то может сказать, что это супер пассивный офсайд. Хотя в Медиалиге или в турнире при VAR, я думаю, что на 80−85% этот мяч бы отменили. Даже при том, что «Амкалу» редко что-то отменяют. В основном назначают его соперникам«, — сказал президент “БроукБойз”.