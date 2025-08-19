Моуринью об ИИ: «Это интересно. Но я использую естественный интеллект — без него ничего не работает»

Единственное, что мне не нравится в ИИ, — это способность изображать нереальные вещи так, что они выглядят как настоящие, и в большинстве случаев это немного смущает… Возникают ситуации, вырванные из контекста, мне это не нравится«, — сказал главный тренер “Фенербахче” в интервью SportyNet.
Моуринью считает себя одним из лучших тренеров в истории: «Выиграть ЛЧ с “Порту” и “Интером” — не то же самое, что с “Реалом” и “Барсой”. С “Мадридом” я прервал доминирование каталонцев».
Моуринью хочет возглавить Португалию: «Мое предназначение — выступить на ЧМ с командой своей страны. Я мог бы тренировать и другие сборные, но лишь те, с которыми меня что-то связывает».