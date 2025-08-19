Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.70
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Пафос
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Брюгге
3
Все коэффициенты
П1
79.00
X
23.00
П2
1.03
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Моуринью об ИИ: «Это интересно. Но я использую естественный интеллект — без него ничего не работает»

"Я использую естественный интеллект, потому что без естественного интеллекта ничего не работает. Но да, это интересно.

Источник: Спортс"

Единственное, что мне не нравится в ИИ, — это способность изображать нереальные вещи так, что они выглядят как настоящие, и в большинстве случаев это немного смущает… Возникают ситуации, вырванные из контекста, мне это не нравится«, — сказал главный тренер “Фенербахче” в интервью SportyNet.

Моуринью считает себя одним из лучших тренеров в истории: «Выиграть ЛЧ с “Порту” и “Интером” — не то же самое, что с “Реалом” и “Барсой”. С “Мадридом” я прервал доминирование каталонцев».

Моуринью хочет возглавить Португалию: «Мое предназначение — выступить на ЧМ с командой своей страны. Я мог бы тренировать и другие сборные, но лишь те, с которыми меня что-то связывает».