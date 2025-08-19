Ассоциация тренеров Италии: «Может ли террористический акт ХАМАС оправдать геноцид со стороны Израиля? Библейское “око за око” было дано Богом Моисею, чтобы реакция на зло не была несоразмерной»

Мы заявляем с полной уверенностью: перед лицом Холокоста мы все навсегда остаемся евреями, и никто не хочет убрать эту закладку из памяти. Но история не остановилась на этом ужасе и сегодня бросает нам вызов, не делая скидок ни одной нации. Не стоит забывать, что библейское «око за око» было дано Богом Моисею, чтобы реакция на причиненное зло не была несоразмерной. Это относится к каждому человеку, а тем более к демократическому государству.